25 октября, 09:45

Главный тренер «Вашингтона» Карбери о 899-й шайбе Овечкина: «Это был важный гол в ключевой момент»

Анастасия Пилипенко

Главный тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери прокомментировал 899-ю шайбу Александра Овечкина в регулярных чемпионатах НХЛ.

25 октября форвард отметился заброшенной шайбой и результативной передачей в гостевом матче против «Коламбуса» (5:1). Россиянин забросил вторую шайбу в этом сезоне.

«Да, это был важный гол в ключевой момент. Большую часть матча нам приходилось нелегко, и в такой ситуации отрыв в одну шайбу не дает чувства уверенности. Поэтому второй гол был важным. Ему не нужно много времени и пространства для броска. У меня с лавки был идеальный обзор. Было прекрасно видно, куда он целился — в нижний угол под блин. Это был прекрасно сыгранный эпизод в важный момент», — цитирует Карбери RMNB.

«Вашингтон» набрал 12 очков в 8 матчах и занимает 3-е место в Восточной конференции. «Коламбус» идет на 14-й строчке — 6 очков в 7 играх.

Мартин Фехервари и&nbsp;Александр Овечкин после гола.Овечкин близится к великому юбилею. Гол Александра помог «Вашингтону» победить «Коламбус»

Александр Овечкин
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
ХК Коламбус Блю Джекетс
Спенсер Карбери
