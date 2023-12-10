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10 декабря, 23:51

Главный тренер «Вашингтона» Карбери ответил, обеспокоен ли он девятиматчевой безголевой серией Овечкина

Алина Савинова
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Главный тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери рассказал, что думает о безголевой серии российского форварда команды Александра Овечкина в НХЛ. 38-летний хоккеист не забивал в девяти матчах подряд.

«Я не был [обеспокоен] в начале года. Я бы сказал, что в последнее время немного переживаю. В начале сезона я чувствовал, что у него много шансов, что все нормально. Бомбардиры переживают взлеты и падения, но если у них появляется шанс, в конечном итоге они начнут реализовывать возможности. В последнее время возможности начали иссякать — за исключением моментов после вбрасываний, и, очевидно, игра в спецбригадах изматывает его. Вот что беспокоит», — цитирует Карбери The Washington Post.

В матче регулярного чемпионата с «Далласом» (4:5 Б), который прошел 8 декабря, Овечкин сделал голевую передачу. Он стал первым россиянином в истории НХЛ, кому удалось набрать 1500 очков в лиге. Для достижения этого результата ему потребовалось 1370 матчей, в которых он забил 827 голов.

Всего в этом сезоне НХЛ на счету российского хоккеиста 24 игры, в которых он набрал 15 (5+10) очков.

Источник: https://www.washingtonpost.com/sports/2023/12/08/alex-ovechkin-goals-slump/
Александр Овечкин
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
Спенсер Карбери
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