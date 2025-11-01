Главный тренер «Вашингтона» Карбери прокомментировал третье поражение подряд

Главный тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери прокомментировал поражение команды в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Йорк Айлендерс» (1:3). Оно стало третьим подряд для «Кэпиталз».

«Мы потеряли Дюбуа... и после этого, казалось, просто не могли ничего найти. Были отдельные всплески и отрезки, но этого оказалось слишком мало. С теми сочетаниями звеньев, которые мы использовали, нам так и не удалось вернуться к своей игре», — цитирует Карбери официальный сайт НХЛ.

Ранее «Кэпиталз» проиграли «Даллас Старз» (0:1) и «Оттаве Сенаторз» (1:7).

«Вашингтон» набрал 12 очков в 11 матчах и идет на 9-й строчке в Восточной конференции.