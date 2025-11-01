Видео
1 ноября, 11:21

Главный тренер «Вашингтона» Карбери прокомментировал третье поражение подряд

Анастасия Пилипенко

Главный тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери прокомментировал поражение команды в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Йорк Айлендерс» (1:3). Оно стало третьим подряд для «Кэпиталз».

Александр Овечкин.«Вашингтон» дома проиграл «Айлендерс», у Овечкина «-3»

«Мы потеряли Дюбуа... и после этого, казалось, просто не могли ничего найти. Были отдельные всплески и отрезки, но этого оказалось слишком мало. С теми сочетаниями звеньев, которые мы использовали, нам так и не удалось вернуться к своей игре», — цитирует Карбери официальный сайт НХЛ.

Ранее «Кэпиталз» проиграли «Даллас Старз» (0:1) и «Оттаве Сенаторз» (1:7).

«Вашингтон» набрал 12 очков в 11 матчах и идет на 9-й строчке в Восточной конференции.

4

  • Neil

    Да просто сейчас всём над физикой сейчас работать усердно! И пробовать разные сочетания. Работать над ПП.. Всё ж очевидно.

    01.11.2025

  • Andrew_BD

    О, уже исправили)

    01.11.2025

  • Andrew_BD

    И где тут комментарии о серии из трех поражений? Здесь он говорит только об этом матче.

    01.11.2025

