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Сегодня, 19:52

Главный тренер «Вашингтона» Лавиолетт не ждет возвращения Овечкина на этой неделе

Ана Горшкова
Корреспондент
Александр Овечкин.
Фото USA Today Sports
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Главный тренер «Вашингтона» Питер Лавиолетт не ждет возвращения нападающего Александра Овечкина на этой неделе.

«Овечкин некоторое время будет отсутствовать в команде. Не ожидаем его возвращения на этой неделе», — приводит слова Лавиолетта журналист Том Гулитти на своей странице в Twitter.

14 февраля стало известно, что Овечкин временно покинул команду по семейным обстоятельствам, связанным со здоровьем близкого человека. По информации СМИ, форвард летит в Россию из-за госпитализации отца.

В нынешнем сезоне Овечкин набрал 54 (32+22) очка в 54 матчах в составе «Вашингтона».

Александр Овечкин
ХК Вашингтон Кэпиталз
Питер Лавиолетт
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