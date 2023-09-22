Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 14:55

Карбери об Овечкине: «У него куча энергии, обожаю его улыбку»

Руслан Минаев
Александр Овечкин.
Фото USA Today Sports
Telegram Дзен

Главный тренер «Вашингтон» Спенсер Карбери рассказал о физическом состоянии Александра Овечкина после первой совместной тренировки.

«У него куча энергии, обожаю его улыбку. Не знаю, возможно, я не провел с ним рядом достаточно времени в прошлом, чтобы знать, что это на самом деле он. Но я почувствовал, что он очень рад вернуться. Он просто... Окей, я просто снова скажу это. Кажется, что он всегда готов: «Как мы можем помочь команде победить? Что нам нужно сделать? Скажи, куда я должен пойти? Что будем менять?» — цитирует тренера пресс-служба «Кэпиталз».

Карбери добавил, что считает Очевкина особенным капитаном.

Обозреватель сайта НХЛ Дэн Розен предположил, что россиянин забросил более 40 шайб в предстоящем сезоне.

На счету 38-летнего россиянина 822 заброшенные шайбы за всю карьеру в НХЛ.

Сезон-2023/24 в НХЛ стартует 11 октября. В первом матче «Вашингтон» на домашнем льду встретится с «Питтсбургом».

Александр Овечкин
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
Спенсер Карбери
0
Читайте также
На Олимпиаде хотят лишить флага еще одну страну. Кто теперь под угрозой?
Стала известна сумма расходов на проведение первого этапа «Гран-при России»
АвтоВАЗ объявил о старте российских продаж новой Lada Granta Sport
Путин пошутил о просьбе Грефа выделить 1 млрд рублей для учебного IТ-проекта
Умерла актриса Нина Беляева
Что нужно знать о формировании и изменении границ: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Овечкин: Кубок Стэнли vs Олимпиада, отдаст ли сына в хоккей, «Динамо»
«Вегас» — «Флорида»: видеообзор матча, финал Кубка Стэнли
«Флорида» — «Вегас»: видеообзор матча, финал Кубка Стэнли
«Флорида» — «Вегас»: видеообзор матча, финал Кубка Стэнли
«Вегас» — «Флорида»: видеообзор матча, финал Кубка Стэнли
«Вегас» — «Флорида»: видеообзор матча, финал Кубка Стэнли
Анонс финала Кубка Стэнли и новый тренер у Овечкина
«Даллас» — «Вегас»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Вегас» — «Даллас»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Даллас» — «Вегас»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Флорида» — «Каролина»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Даллас» — «Вегас»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Флорида» — «Каролина»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Вегас» — «Даллас»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Каролина» — «Флорида»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Вегас» — «Даллас»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Каролина» — «Флорида»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Даллас» — «Сиэтл»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Эдмонтон» — «Вегас»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Сиэтл» — «Даллас»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Вегас» — «Эдмонтон»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Торонто» — «Флорида»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Даллас» — «Сиэтл»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Каролина» — «Нью-Джерси»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Эдмонтон» — «Вегас»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Флорида» — «Торонто»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
Материалы сюжета: Овечкин: гонка за великим рекордом Гретцки по голам в НХЛ
«Папа сказал Саше забить трижды, чтобы побить рекорд Буре. А он забросил шесть!» Истории из детства и юности Овечкина
Камил Гаджиев: «Александр Овечкин — легенда не только российского, но и мирового спорта!»
Ротенберг пожелал Овечкину обойти Гретцки: «Для нас ты уже рекордсмен!»
В американском издании рассказали, когда Овечкин сможет побить рекорд Гретцки
«Есть специальный вставной зуб — надеваю раз в две недели...» Овечкину — 38!
Овечкин назвал российского тренера, который может в ближайшие годы возглавить команду НХЛ
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Новый владелец «Оттавы» обратился к болельщикам клуба