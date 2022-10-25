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Сегодня, 09:47

Лавиолетт — об историческом голе Овечкина: «Это невероятно, очень впечатляющее достижение»

Лавиолетт прокомментировал то, что Овечкин вышел на второе место в истории НХЛ по числу победных голов
Анна Горшкова
Корреспондент
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Главный тренер «Вашингтона» Питер Лавиолетт прокомментировал то, что нападающий команды Александр Овечкин вышел на второе место в истории НХЛ по числу победных голов.

«Это невероятно. Он постоянно вносит свой вклад в нападение и забивает голы. Думаю, если кто-то делаешь это достаточно хорошо и на протяжении долгого времени, то он будет достигать определенных рубежей. Поэтому мы сразу же поздравляем его в конце игры, когда происходят подобные вещи, но это очень впечатляющее достижение», — приводит слова Лавиолетта сайт НХЛ.

В матче против «Нью-Джерси Дэвилз» (6:3) Овечкин забил победный гол, который стал для него 122-м в НХЛ. По этому показателю он вышел на чистое второе место, обойдя Горди Хоу (121). Рекордсменом является чешский хоккеист Яромир Ягр, у которого на счету 135 победных голов.

Источник: https://www.nhl.com/news/washington-capitals-new-jersey-devils-game-recap/c-336449278
Александр Овечкин
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
Питер Лавиолетт
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