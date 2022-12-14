Лавиолетт высказался о проблемах Овечкина с голами на старте сезона НХЛ

Главный тренер «Вашингтона» Питер Лавиолетт высказался о сложностях форварда команды Александра Овечкина с голами на старте сезона НХЛ. В первых 10 матчах сезона-2022/23 Овечкин забросил пять шайб.

«Мы не говорим на эту тему много. Он знал, что в какой-то момент он забьет больше голов. И в этот раз хет-трик — это что-то особенное. В Чикаго, великом хоккейном городе. Поклонники здесь были потрясающими, они приветствовали его. Знаете что? Это было потрясающе. Было здорово оказаться на скамейке и стать частью этого, частью истории», — приводит слова Лавиолетта The Athletic.

14 декабря в матче против «Чикаго» (7:3) российский нападающий оформил хет-трик.

37-летний нападающий забил свой 800-й гол в НХЛ и является 3-м игроком с таким показателем в истории лиги. Впереди только Горди Хоу (801) и Уэйн Гретцки (894).