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Сегодня, 09:43

Главный тренер «Вашингтона» прокомментировал игру команды против «Нэшвилла»

Виктория Кравченко
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Главный тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери оценил игру команды в матче с «Нэшвиллом» (1:3).

«Мы хорошо боролись за шайбу, особенно в защите. Мы навязывали борьбу и в зоне атаки, но немного не хватало последнего паса, довести шайбу до опасного момента и завершить комбинацию голом. Сегодня вечером много наших ребят сражались за шайбу», — цитирует Карбери пресс-служба клуба.

Это второе подряд поражение «Кэпиталз». Команда осталась с 32 очками и занимает 11-е место на Востоке. 18 декабря «Вашингтон» сыграет в гостях с «Каролиной Харрикейнз».

ХК Вашингтон Кэпиталз
ХК Нэшвилл Предаторз
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