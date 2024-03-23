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НХЛ

23 марта, 16:24

Карбери — о победе над «Каролиной»: «Вашингтон» всегда продолжает бороться»

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Главный тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери прокомментировал победу «столичных» в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Каролиной» (7:6 Б).

«Игроки справились и снова нашли путь к победе. Они всегда продолжают бороться и находить способы набирать очки. И это то, что эта команда на протяжении всего сезона делала не хуже любого другого клуба, который я тренировал», — приводит слова Карбери журналист Тарик Эль-Башир.

В прошедшей игре капитан «Кэпиталз» Овечкин набрал 2 (1+1) очка. Всего в текущем сезоне 38-летний форвард набрал 56 (24+32) очков в 66 матчах.

«Вашингтон» занимает девятое место в Восточной конференции, набрав 77 очков в 69 встречах. «Каролина» идет третьей с 95 очками в 71 игре.

Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
ХК Каролина Харрикейнз
Спенсер Карбери
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