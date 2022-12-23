Главный тренер «Вашингтона» рассказал о психологическом состоянии капитана команды Овечкина

Главный тренер «Вашингтона» Питер Лавиолетт рассказал о психологическом состоянии капитана команды Александра Овечкина.

Речь об этом зашла, когда был вновь поднят вопрос погони Овечкина за рекордом Уэйна Гретцки.

Но сначала 37-летнему россиянину нужно обойти Горди Хоу. Российский нападающий забил 800 голов. Горди Хоу располагается на второй строчке с 801 шайбой.

«Нервничает ли он? Не сомневаюсь, что да. Просто он умеет этого не показывать. И продолжает делать свою работу каждый день.

Готов поспорить, что он, вероятно, будет счастлив, когда перешагнет эту отметку и просто пойдет дальше. Но в раздевалке мы не говорим об этом. У нас тихо», — приводит слова тренера сайт лиги.

Удерживает рекорд по количеству голов в НХЛ Уэйн Гретцки, забросивший 894 шайбы в лиге.