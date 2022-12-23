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Сегодня, 21:32

Главный тренер «Вашингтона» рассказал о психологическом состоянии капитана команды Овечкина

Иван Шитик
Корреспондент
Александр Овечкин.
Фото ХК «Вашингтон»
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Главный тренер «Вашингтона» Питер Лавиолетт рассказал о психологическом состоянии капитана команды Александра Овечкина.

Речь об этом зашла, когда был вновь поднят вопрос погони Овечкина за рекордом Уэйна Гретцки.

Но сначала 37-летнему россиянину нужно обойти Горди Хоу. Российский нападающий забил 800 голов. Горди Хоу располагается на второй строчке с 801 шайбой.

«Нервничает ли он? Не сомневаюсь, что да. Просто он умеет этого не показывать. И продолжает делать свою работу каждый день.

Готов поспорить, что он, вероятно, будет счастлив, когда перешагнет эту отметку и просто пойдет дальше. Но в раздевалке мы не говорим об этом. У нас тихо», — приводит слова тренера сайт лиги.

Удерживает рекорд по количеству голов в НХЛ Уэйн Гретцки, забросивший 894 шайбы в лиге.

Александр Овечкин
ХК Вашингтон Кэпиталз
Питер Лавиолетт
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