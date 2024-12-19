Главный тренер «Вашингтона» сообщил, что Овечкин может сыграть до паузы в НХЛ

Главный тренер команды Спенсер Карбери сообщил,что Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин может сыграть до рождественского перерыва.

«Есть вероятность, что Александр Овечкин сможет сыграть в воскресенье или понедельник. Завтра не сыграет», — сказал Карбери в социальных сетях.

39-летний россиянин получил перелом левой малоберцовой кости в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Ютой» (6:2), который прошел 19 ноября. Сообщалось, что он выбыл на срок от 4 до 6 недель.

14 декабря Овечкин впервые после травмы принял участие в командной тренировке, а позже отправился с «Вашингтоном» на выезд в Даллас и Чикаго.

В текущем сезоне Овечкин набрал 25 (15+10) очков в 18 матчах «Кэпиталз» в регулярном чемпионате НХЛ.