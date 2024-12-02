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Карбери — о тренировке Овечкина на льду: «Это шаг на пути к его возвращению»

Алина Савинова
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Главный тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери прокомментировал возвращение нападающего и капитана команды Александра Овечкина к тренировкам на льду.

«Было приятно это видеть. Это всего лишь первый шаг, никаких обновлений по срокам пока нет. Это шаг на пути к его возвращению», — приводит слова Карбери журналист Том Гулитти в своих соцсетях.

В понедельник, 2 декабря, журналист Тарик эль-Башир опубликовал видео с утренней тренировки Овечкина. 39-летний россиянин провел короткую раскатку на льду.

19 ноября форвард «Вашингтона» получил перелом левой малоберцовой кости в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Ютой» (6:2) после столкновения с нападающим Джеком Макбейном. Россиянин выбыл на срок от 4 до 6 недель.

Александр Овечкин
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
Спенсер Карбери
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