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27 декабря, 23:45

Карбери: «Пока не могу сказать, будет ли Овечкин в составе на матч с «Торонто»

Алина Савинова
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Главный тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери ответил, сможет ли форвард команды Александр Овечкин принять участие в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Торонто».

Россиянин продолжает восстанавливаться после перелома малоберцовой кости, который он получил 19 ноября в игре с «Ютой». Ранее сообщалось, что нападающий 27 декабря занимался в общей группе «Кэпиталз» без ограничений на контакты.

«Посмотрим, что будет. Пока что все идет в позитивном ключе. Пока я не могу сказать, будет ли он точно в составе. Придется немного подождать и посмотреть, как он отреагирует на тренировку, а после мы примем окончательное решение», — цитирует Карбери пресс-служба НХЛ.

Игра между «Вашингтоном» и «Торонто» пройдет 29 декабря и начнется в 3.00 по московскому времени.

В нынешнем сезоне 39-летний Овечкин провел 18 матчей в НХЛ и набрал 25 (15+10) очков.

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Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
Спенсер Карбери
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