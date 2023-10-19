Карбери: «В первом периоде матча с «Оттавой» мне очень понравилась игра «Вашингтона»

Главный тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери прокомментировал поражение от «Оттавы» (1:6) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

«В первом периоде мне очень понравилась наша игра. Я думаю, что это были лучшие 20 минут в сезоне на данный момент. Мы уступали 2:1, но я не думаю, что это было проблемой — мы могли вернуться в игру. А во втором периоде, как в зеркальном отражении того, как сейчас проходит сезон для команды, каждая наша ошибка приводила к голу».

«Вашингтон» занимает последнее, 16-е, место в Восточной конференции, набрав 2 очка в 3 играх.