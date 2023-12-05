Карбери: «Аризона» забила все что только возможно, Кемпер выглядит не в своей тарелке»

Главный тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери высказался о поражении от «Аризоны» (0:6) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

«Хотите верьте, хотите нет, но мне не понравилось наше начало, — цитирует Карбери сайт лиги. — Я имею в виду, что «Аризона» забила все что только возможно, так что я сразу понял, что Кемпер выглядит немного не в своей тарелке, я надеялся, что получится успокоиться, но как только мы пропустили третью... тогда все вышло из-под контроля».

После трех пропущенных голов Кемпер был заменен, вместо него на лед вышел Чарли Линдгрен.

«Вашингтон» проиграл второй матч подряд и с 26 очками занимает девятое место в Восточной конференции. 8 декабря команда примет «Даллас».