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Сегодня, 09:29

Главный тренер «Вашингтона» уверен, что Овечкин сможет побить рекорд Гретцки в этом сезоне

Виктория Кравченко
Александр Овечкин.
Фото USA Today Sports
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Главный тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери уверен, что российский капитан команды Александр Овечкин сможет побить рекорд Уэйна Гретцки по голам в НХЛ в сезоне-2024/25.

«Я абсолютно уверен, что он способен на это. Если он сможет занимать правильные позиции для бросков, а я ожидаю, что он это сделает. Он сможет забить 42 гола в его возрасте, учитывая, насколько он талантливый снайпер», — цитирует Карбери сайт НХЛ.

Ранее мама Овечкина ответила на вопрос о возможном возвращении нападающего в КХЛ.

В минувшем сезоне 38-летний нападающий провел 79 матчей за «Вашингтон» в регулярном чемпионате НХЛ , забросил 31 шайбу и сделал 34 голевые передачи. В 4 играх плей-офф капитан «Кэпиталз» не отметился результативными действиями.

Россиянин занимает второе место по числу голов в истории регулярных чемпионатов НХЛ (853), он отстает на 41 гол от Уэйна Гретцки, которому принадлежит рекорд (894).

Александр Овечкин
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
Спенсер Карбери
Уэйн Гретцки
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