Кэссиди — о победе над «Далласом»: «Это была наша лучшая игра в плей-офф»

Главный тренер «Вегаса» Брюс Кэссиди прокомментировал победу над «Далласом» (6:0, 4-2) в шестом матче финальной серии Западной конференции НХЛ.

«Это, безусловно, была наша лучшая игра в плей-офф, и она пришла в нужное время. Никогда не знаешь, когда это произойдет. Если мы сможем продолжить в том же духе, мы станем непростой командой. Мы проделали большую работу», — приводит слова Кэссиди сайт НХЛ.

«Вегас» выиграл серию со счетом 4-2 и вышел в финал Кубка Стэнли. За трофей команда поборется с «Флоридой». Первый матч состоится 4 июня в Лас-Вегасе.