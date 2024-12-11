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Сегодня, 12:55

Представитель Овечкина — о погоне за рекордом Гретцки: «Давайте не забегать вперед. Еще работать и работать»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Глеб Чистяков, представитель нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина, в разговоре с «СЭ» оценил подход НХЛ к освещению погони за рекордом Уэйна Гретцки.

«Не обсуждали. Мы вообще стараемся меньше тему рекорда обсуждать. Чем меньше говоришь, тем лучше. Давайте не забегать вперед. До рекорда еще работать и работать», — сказал Чистяков «СЭ».

Ранее комиссар НХЛ Гэри Беттмэн заявил, что он вместе с Гретцки начнет посещать игры «Кэпиталз», когда Овечкин будет в четырех шайбах от рекорда.

В текущем сезоне россиянин забил 15 шайб в 18 матчах регулярного чемпионата. Всего в активе капитана «Вашингтона» 868 голов, до достижения канадца Овечкину осталось 26 шайб.

Александр Овечкин
ХК Вашингтон Кэпиталз
Уэйн Гретцки
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