Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
НХЛ. Новости
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 12:36

Представитель Овечкина: «Обещал выйти на лед до Нового года. Восстанавливается, готовится»

Артем Бухаев
Корреспондент
Telegram Дзен

Глеб Чистяков, представитель нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина, рассказал «СЭ» о процессе восстановления хоккеиста.

«Александр психологически готов! Обещал выйти на лед до Нового года. Саша привык справляться с любым давлением, ничего нового нет. Травма — есть травма, часть спортивной жизни. Восстанавливается, готовится, скоро выйдет на лед», — сказал Чистяков «СЭ».

39-летний россиянин 19 ноября получил травму в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Ютой» (6:2) в результате столкновения с нападающим Джеком Макбейном. Овечкин выбыл на срок от 4 до 6 недель из-за перелома левой малоберцовой кости.

В этом сезоне форвард набрал 25 (15+10) очков в 18 матчах. Всего на счету Овечкина в НХЛ 868 голов в 1444 играх. До повторения снайперского рекорда Уэйна Гретцки ему осталось забросить 26 шайб. Ранее стало известно, что Гретцки будет сопровождать российского хоккеиста, когда до его рекорда останется четыре гола.

Александр Овечкин
ХК Вашингтон Кэпиталз
Читайте также
«Уральские авиалинии» подтвердили гибель двух сотрудниц под поездом в Москве
Россию 25 Ротенберг превратил в СКА. Что ждать от КПК-2024
Онкоэндокринолог рассказал о симптомах узлов в щитовидной железе
Велогонщик Деннис признал вину в ДТП, в котором погибла его жена
Мэр Таганрога сообщила о выведенной из строя котельной
Судья АПЛ Кут уволен после публикации видео с оскорблениями Клоппа
Материалы сюжета Овечкин: гонка за великим рекордом Гретцки по голам в НХЛ
Представитель Овечкина — о погоне за рекордом Гретцки: «Давайте не забегать вперед. Еще работать и работать»
Лихачев — о выпитом Овечкиным пиве на матче НБА: «Этот человек — легенда, он может себе позволить»
Фетисов назвал подход НХЛ к погоне Овечкина за рекордом Гретцки правильным
В НХЛ придумали, как поздравят Овечкина с рекордом. Гретцки хочет лично выйти на лед
В НХЛ запланировали празднование к моменту, когда Овечкин побьет рекорд Гретцки
Гретцки: «Всегда желаю Овечкину только самого лучшего»
Сегодня
Вчера
Неделя