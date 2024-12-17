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Сегодня, 14:20

Представитель Овечкина: «Капитан поехал с командой на выезд. Играть не будет»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Глеб Чистяков, представитель нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина, в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о состоянии здоровья хоккеиста.

«Александр поехал с командой на выезд в Даллас и Чикаго. Но играть не будет. Поддержание духа? Капитан с командой», — сказал Чистяков «СЭ».

В субботу, 14 декабря, Овечкин впервые после травмы принял участие в командной тренировке. Позже на пресс-конференции главный тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери заявил, что окончательное решение по поводу возможной поездки Овечкина в Даллас и Чикаго пока не принято.

Россиянин получил перелом левой малоберцовой кости в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Ютой» (6:2), который прошел 19 ноября. Сообщалось, что он выбыл на срок от 4 до 6 недель.

Александр Овечкин
ХК Вашингтон Кэпиталз
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