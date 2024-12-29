Представитель Овечкина — о возвращении нападающего после травмы: «Гол в пустые ворота тоже считается»

Представитель нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина Глеб Чистяков в комментарии для «СЭ» поделился мнением о возвращении хоккеиста на лед. 39-летний россиянин в первом матче после травмы забил гол в ворота «Торонто» (5:2) в регулярном чемпионате НХЛ.

«Хорошее возвращение, разумное игровое время для первого матча. Гол в пустые ворота тоже считается. Замечательно! Главное, что Саша, как капитан, вел команду вперед и она победила. Саша любит играть в Торонто, это для него хороший город. Он часто успешно там играет», — сказал Чистяков «СЭ».

В текущем сезоне Овечкин провел 19 матчей, в которых набрал 26 (16+10) очков.

Теперь у россиянина 869 голов в североамериканской лиге за карьеру. По этому показателю он занимает второе место среди всех игроков НХЛ в истории. Лидирует канадец Уэйн Гретцки, забросивший 894 шайбы за карьеру.