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НХЛ

29 ноября 2017, 07:55

Гол Ньюджент-Хопкинса принес "Эдмонтону" победу над "Аризоной"

Сергей Ревенко
редактор интернет отдела
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"Эдмонтон" обыграл "Аризону" со счетом 3:2 в овертайме в матче регулярного чемпионата НХЛ. "Койоты" потерпели второе поражение подряд.

В составе победителей по шайбе забросили Зак Кассиан, Мэттью Беннинг и Райан Ньюджент-Хопкинс. У гостей отличились Оливер Экман-Ларссон и Кристиан Фишер. Нападающий "Ойлерз" Антон Слепышев очков не набрал, провел на льду 12 минут и нанес один бросок по воротам.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Эдмонтон" – "Аризона" – 3:2 ОТ (1:1, 0:1, 1:0, 1:0)

Голы: Фишер – 7 (Дворак, Доми), 6:22 – 0:1. Кассиан – 1 (Летестю), 16:30 – 1:1. Экман-Ларссон – 6 (бол., Доми, Келлер), 39:11 – 1:2. Беннинг – 3 (Расселл, Лучич), 54:25 – 2:2. Ньюджент-Хопкинс – 9 (Беннинг), 64:20 – 3:2.

Вратари: Тэлбот – Уэджвуд.

Штраф: 6 – 8.

Броски: 27 (6+11+9+1) – 31 (7+11+9+4).

Наши: Слепышев (12:40/1/0) – -.

29 ноября. Эдмонтон. Rogers Place.

Антон Слепышев
Зак Кэссиан
Кристиан Фишер
Мэттью Беннинг
Оливер Экман-Ларссон
Райан Ньюджент-Хопкинс
НХЛ
ХК Аризона Койотс
ХК Эдмонтон Ойлерз
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