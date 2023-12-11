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Сегодня, 13:47

Голкипер «Айлендерс» Сорокин рассказал, почему ему не нравится Нью-Йорк

Игнат Заздравин
Корреспондент
Илья Сорокин.
Фото USA Today Sports
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Вратарь «Айлендерс» Илья Сорокин объяснил, почему ему не нравится жизнь в «Нью-Йорке».

«Не нравится. Это очень энергозатратный город, забирает энергию — наверное, вы это ощутили. Мне ближе более спокойная жизнь, поэтому очень нравится на Лонг-Айленде, он сильно отличается от Манхэттена», — цитирует Сорокина Sport24.

28-летний россиянин выступает за «Айлендерс» с 2021 года. В текущем сезоне голкипер провел 17 матчей в регулярном чемпионате НХЛ с процентом сейвов 91,30. Он дважды отыграл на ноль.

После 26 матчей «Айлендерс» (31 очко) занимает восьмое место в Восточной конференции НХЛ.

Источник: Sport24
Илья Сорокин
Хоккей
НХЛ
ХК Нью-Йорк Айлендерс
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