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Сегодня, 22:08

Голкипер «Флориды» пройдет программу помощи игрокам НХЛ

Иван Шитик
Корреспондент
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Голкипер «Флориды» пройдет специальную программу помощи игрокам НХЛ, сообщает пресс-служба лиги.

Зачастую туда попадают хоккеисты, которые страдают от алкогольной или наркотической зависимости. Также эту программу могут проходить игроки, которые страдают из-за психологических проблем.

21-летний американец был выбран на драфте 2019 года «Пантерами» под общим 13-м номером.

Отметим, что со следующего сезона вступает в силу трехлетний контракт, по которому он будет зарабатывать 4,5 миллиона долларов в год.

Напомним, что первым номером «Пантерз» является российский голкипер Сергей Бобровский.

ХК Флорида Пантерз
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