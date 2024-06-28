Бобровский стал третьим в борьбе за «Везина Трофи»

Российский голкипер «Флориды» Сергей Бобровский стал третьим в голосовании за «Везина Трофи» по итогам сезона-2023/24. Лауреат определялся голосованием 32 генеральных менеджеров клубов НХЛ.

35-летний россиянин набрал 40 очков. Один из генеральных менеджеров поставил его на первое место, 8 — на второе и 11 — на третье.

Четвертым в голосовании стал еще один российский голкипер — Игорь Шестеркин из «Рейнджерс». Он набрал 7 очков. На восьмом месте расположился Илья Сорокин из голкипер «Айлендерс» — 1 очко.

Победителем голосования стал вратарь «Виннипега» Коннор Хеллибак, который получил 31 голос за первое место и один — за второе место.