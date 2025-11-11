Бобровский вышел на 9-е место по победам среди вратарей в истории НХЛ — он делит его с Плантом

Вратарь «Флориды» Сергей Бобровский сделал 30 сейвов в победном матче с «Вегасом» (3:2) в регулярном чемпионате НХЛ. Игра прошла 11 ноября на «Т-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе. Победа стала для 37-летнего россиянина 437-й в 766 играх. По этому показателю он занимает 9-е место в истории НХЛ среди вратарей. Бобровский догнал Жака Планта — 437 побед в 837 матчах. На 8-й строчке идет Терри Савчук (445 побед в 971 матче). Лидирует — Мартин Бродер (691 победа в 1266 играх). «Флорида» набрала 17 очков и занимает 13-е место в таблице Восточной конференции.

Kiril1Yrich ты не в курсе матчасти) это победы в гладком чемпе, тут ПО не причем 11.11.2025

Kiril1Yrich еще хеликобактер может, у него чуть хуже чем у васи 11.11.2025

Millwall82 ну так еще и в команду такую попасть надо, которая будет побеждать как Дэвилз Бродо. Т.е. сплошные плофы и последние стадии. Голы ладно, а вот такое количество побед, это да. Ну и таким как Бродо надо наверное быть, великий вратарь этого вида спорта. 11.11.2025

Kiril1Yrich у гашека 389 11.11.2025

Kiril1Yrich только суперталанту причем из СА, который с молодых лет будет в основе успешной команды, а так это почти как рекорд грецки по очкам 11.11.2025

Kiril1Yrich ну уж хенрика то догонит, другое дело, что ему в этом сезоне придется в гладком чемпе убиваться, хватит ли сил на ПО, как в предыдущие 3 г. чудеса творить. бэкап в этом сезоне у него дно 11.11.2025

Женек10 140 побед за три сезона с его коэффициентом побед... я так понимаю он по 82-84 матча должен будет играть ? 11.11.2025

АЛЕКСЕЙ Александрович А сколько побед у русофоба 11.11.2025

Millwall82 Бродо конечно догнать практически нереально, возможно никому. 11.11.2025

Гмитрий Дуберниев Луонго (489) пройти должен за 2-3 года и будет 4-м. Но лучше пройти с 500+. 11.11.2025

Archon Да ну на\х((( Семь банок от "утят"(с "Анахайм",3-7) = лютое позорище..Впрочем, великий Патрик Руа однажды и 11 пропустил))) 11.11.2025

grhelga такой темп не сможет держать, ктмчнда ослабнет и сам Боб вероятно скоро бэкапом станет. этот сезон закончит примерно 460, и там два года по 20 побед еще сделает 11.11.2025

Крюков Сергей Я про выездные) У Руа - 204, Бельфура - 206. А в пятёрку, - куда уж, Хенрика с шестого бы сместить в этом сезоне. 11.11.2025

ValeraK Достойный ученик вратарской школы Черчесова =) 11.11.2025

Apei Соотношение побед на количество игр чумовое. Вася разве сможет потягаться 11.11.2025

Apei даже в пятерку в этом сезоне не залезть 11.11.2025

Apei ещё бы за одну чашку (и коня) побороться 11.11.2025

Apei В следующем сезоне будет в пятерке. Дальше - сложнее 11.11.2025

Pavel Egorchenckov ну с его коэффициентом побед,3 сезона это 140 штук. ). конечно,Флорида все по идее,так как слишком много травм у лидеров. 2 кубка просто так не даются подряд. 11.11.2025

Крюков Сергей 200-я на выезде в РС. При отсутствии травм реально выйти на третью строчку уже в этом сезоне. 11.11.2025