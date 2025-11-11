11 ноября, 09:50
Вратарь «Флориды» Сергей Бобровский сделал 30 сейвов в победном матче с «Вегасом» (3:2) в регулярном чемпионате НХЛ. Игра прошла 11 ноября на «Т-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе.
Победа стала для 37-летнего россиянина 437-й в 766 играх. По этому показателю он занимает 9-е место в истории НХЛ среди вратарей. Бобровский догнал Жака Планта — 437 побед в 837 матчах. На 8-й строчке идет Терри Савчук (445 побед в 971 матче). Лидирует — Мартин Бродер (691 победа в 1266 играх).
«Флорида» набрала 17 очков и занимает 13-е место в таблице Восточной конференции.
Kiril1Yrich
ты не в курсе матчасти) это победы в гладком чемпе, тут ПО не причем
11.11.2025
Kiril1Yrich
еще хеликобактер может, у него чуть хуже чем у васи
11.11.2025
Millwall82
ну так еще и в команду такую попасть надо, которая будет побеждать как Дэвилз Бродо. Т.е. сплошные плофы и последние стадии. Голы ладно, а вот такое количество побед, это да. Ну и таким как Бродо надо наверное быть, великий вратарь этого вида спорта.
11.11.2025
Kiril1Yrich
у гашека 389
11.11.2025
Kiril1Yrich
только суперталанту причем из СА, который с молодых лет будет в основе успешной команды, а так это почти как рекорд грецки по очкам
11.11.2025
Kiril1Yrich
ну уж хенрика то догонит, другое дело, что ему в этом сезоне придется в гладком чемпе убиваться, хватит ли сил на ПО, как в предыдущие 3 г. чудеса творить. бэкап в этом сезоне у него дно
11.11.2025
Женек10
140 побед за три сезона с его коэффициентом побед... я так понимаю он по 82-84 матча должен будет играть ?
11.11.2025
АЛЕКСЕЙ Александрович
А сколько побед у русофоба
11.11.2025
Millwall82
Бродо конечно догнать практически нереально, возможно никому.
11.11.2025
Гмитрий Дуберниев
Луонго (489) пройти должен за 2-3 года и будет 4-м. Но лучше пройти с 500+.
11.11.2025
Archon
Да ну на\х((( Семь банок от "утят"(с "Анахайм",3-7) = лютое позорище..Впрочем, великий Патрик Руа однажды и 11 пропустил)))
11.11.2025
grhelga
такой темп не сможет держать, ктмчнда ослабнет и сам Боб вероятно скоро бэкапом станет. этот сезон закончит примерно 460, и там два года по 20 побед еще сделает
11.11.2025
Крюков Сергей
Я про выездные) У Руа - 204, Бельфура - 206. А в пятёрку, - куда уж, Хенрика с шестого бы сместить в этом сезоне.
11.11.2025
ValeraK
Достойный ученик вратарской школы Черчесова =)
11.11.2025
Apei
Соотношение побед на количество игр чумовое. Вася разве сможет потягаться
11.11.2025
Apei
даже в пятерку в этом сезоне не залезть
11.11.2025
Apei
ещё бы за одну чашку (и коня) побороться
11.11.2025
Apei
В следующем сезоне будет в пятерке. Дальше - сложнее
11.11.2025
H Aleksej
11.11.2025
Pavel Egorchenckov
ну с его коэффициентом побед,3 сезона это 140 штук. ). конечно,Флорида все по идее,так как слишком много травм у лидеров. 2 кубка просто так не даются подряд.
11.11.2025
Крюков Сергей
200-я на выезде в РС. При отсутствии травм реально выйти на третью строчку уже в этом сезоне.
11.11.2025
victorio
Можно, наверное, за пару-тройку хороших сезонов сделать 500 и на этом завершить карьеру... было бы эпично!
11.11.2025