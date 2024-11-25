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Сегодня, 20:57

Голкипер «Каролины» Кочетков выбыл из строя из-за сотрясения мозга

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Российский вратарь «Каролины» Петр Кочетков выбыл из строя на неопределенный срок, сообщил главный тренер «Харрикейнз» Род Бриндамор.

Тренер «Каролины» отметил, что не может назвать точные сроки возвращение Кочеткова на лед.

«Некоторые ребята очень быстро приходят в себя, некоторым требуется больше времени», — приводит слова Бриндамора журналист Уолт Руфф.

25-летний россиянин получил сотрясение мозга в матче против «Коламбуса» (4:5 Б), который прошел в ночь на 24 ноября.

В текущем сезоне Кочетков провел 13 матчей в регулярном чемпионате НХЛ, в которых отразил 90,37 бросков по своим воротам. Голкипер проводит свой четвертый сезон в НХЛ.

Петр Кочетков
Хоккей
НХЛ
ХК Каролина Харрикейнз
Род Бриндамор

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