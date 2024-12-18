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Сегодня, 09:14

Кочетков — о своих мыслях перед шатаутом в матче с «Айлендерс»: «Делай свою работу, черт возьми!»

Алина Савинова
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Голкипер «Каролины» Петр Кочетков ответил, о чем он думал в концовке матча регулярного чемпионата НХЛ против «Айлендерс», в котором сохранил ворота своей команды в неприкосновенности.

Игра завершилась со счетом 4:0 в пользу «Харрикейнз». 25-летний Кочетков отразил 32 из 32 бросков по своим воротам.

«Я старался не думать о шатауте во время игры. В последние минуты матча говорил себе: «Делай, черт возьми, свою работу. Расслабься. Работай, черт побери», — приводит слова россиянина инсайдер Уолт Рафф.

В этом сезоне Кочетков провел за «Каролину» 19 матчей с коэффициентом надежности 2,47 и процентом отраженных бросков 90,2.

Петр Кочетков
Хоккей
НХЛ
ХК Каролина Харрикейнз
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