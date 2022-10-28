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Сегодня, 21:59

Голкипер «Коламбуса» Тарасов: «Овечкин забил мне и говорит: «Ну что, сейчас еще одну?»

Мария Гусева
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Голкипер «Коламбуса» Даниил Тарасов рассказал, как взаимодействует с российскими нападающими соперников.

— Что-нибудь да скажут (смеется). Свечников проезжал мимо и говорил: «Пропусти». В прошлом сезоне не забил, в этом одну смог. Овечкин мне забил, я еду к лавке во время рекламной паузы, он навстречу: «Ну что, сейчас еще одну?». Я говорю: «Нет», и не пропустил.

— У кого сильнее бросок: Овечкин или Лайне?

— Лайне на тренировках в полную силу не всегда бросает. В играх страшнее выглядит, а нас, получается, щадит. С «Вашингтоном» играли, Ови из своего офиса вантаймер бросил, я плечом отбил. Когда в паузе поехал попить водички к скамейке, Мерзликин спрашивает: «Живой?». Попало прилично, — цитирует «РБ Спорт» Тарасова.

«Коламбус» располагается на 16-й строчке турнирной таблицы Восточной конференции НХЛ, набрав 6 очков.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/daniil-tarasov-ovechkin-zabil-i-v-pauze-govorit-nu-chto-sejchas-eshhe-odnu/
Александр Овечкин
Даниил Тарасов (Коламбус)
Хоккей
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ХК Коламбус Блю Джэкетс
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