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Сегодня, 13:45

Голкипер «Колорадо» Георгиев в гневе разбил клюшку в матче с «Тампой»

Алина Савинова
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Вратарь «Колорадо» Александр Георгиев разозлился после пропущенного гола в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Тампы».

Игра команд прошла 26 ноября и завершилась со счетом 8:2 в пользу «Лайтнинг». В середине второго периода после заброшенной шайбы форварда «Тампы» Брэйдена Пойнта с передачи Никиты Кучерова Георгиев не смог сдержать эмоции и в ярости разбил клюшку о перекладину ворот.

Российский голкипер «Колорадо» вышел на лед на 11-й минуте матча. Он пропустил три гола и был заменен после второго перерыва.

Александр Георгиев
Хоккей
НХЛ
ХК Колорадо Эвеланш
ХК Тампа-Бэй Лайтнинг

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