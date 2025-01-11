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Сегодня, 13:12

Голкипер «Монреаля» Добеш — о первом матче против Овечкина: «Мечта, ставшая реальностью»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Голкипер «Монреаля» Якуб Добеш поделился эмоциями после матча против «Вашингтона» (3:2 ОТ) в регулярном чемпионате НХЛ.

23-летний чех признался, что встреча против российского нападающего «Кэпиталз» Александра Овечкина стала для него осуществлением мечты.

«О, это была мечта, ставшая реальностью. Я, наверное, запишу его бросок в одно касание и сохраню где-нибудь на своем телефоне. Он невероятный игрок, и мне просто очень повезло разделить с ним лед сегодня вечером», — цитирует Добеша журналист Том Гулитти.

Добеш дебютировал в НХЛ в текущем сезоне. Матч против «Вашингтона» стал для него третьим в лиге. Чешский вратарь одержал победы во всех трех играх.

Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
ХК Монреаль Канадиенс
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