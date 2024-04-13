Голкипер «Рейнджерс» Доминге забил гол в пустые ворота в матче за фарм-клуб АХЛ

Вратарь «Хартфорда» Луи Доминге забил гол в матче регулярного чемпионата АХЛ против «Спрингфилда» (5:3).

32-летний канадец из системы «Рейнджерс» забросил шайбу в пустые ворота на 60-й минуте встречи и установил окончательный счет. Он стал четвертым вратарем, кто забил гол в сезоне АХЛ.

В текущем сезоне Доминге провел 26 матчей в АХЛ, в которых один раз сыграл на ноль и отразил 90,8 процента бросков при коэффициенте надежности 2.71. Также на его счету один матч в НХЛ за «Рейнджерс».