Шестеркин: «Василевский заслуживал попасть в число трех звезд матча «Рейнджерс» — «Тампа»

Голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестеркин считает, что в число трех звезд матча Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Тампы» (3:1) заслуживал попасть вратарь соперников Андрей Василевский.

«У меня в целом работы не так много было. Андрюха, может, мог попасть [в тройку лучших], а я — не уверен. Было определенное волнение перед игрой, но со стартовым вбрасыванием оно прошло, и я старался показывать свой максимум, концентрироваться на шайбе. Думаю, самый сложный момент для меня был — игра «три на пять», — цитирует ТАСС Шестеркина.

Тремя звездами матча были признаны игроки «Рейнджерс»: нападающие Мика Зибанежад и Барклай Гудроу, а также защитник Джейкоб Труба.

Игра «Рейнджерс» — «Тампа-Бэй» прошла в ночь на 12 октября на арене «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке.