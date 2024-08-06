Голкипер «Тампа-Бэй» Василевский дал совет юным вратарям

Голкипер «Тампа-Бэй» Андрей Василевский дал совет юным вратарям во время совместной тренировки в Северной Америке с подрастающим поколением.

«Старайтесь сначала повернуть свои руки и верхнюю часть тела, когда защищаете ворота. Сначала их, а уже потом поворачивайтесь остальным корпусом и ногами — так вы будете намного эффективнее. Понимаю, что это звучит сложно в первый раз, я так вообще всю жизнь делаю!» — сказал Василевский.

В прошлом сезоне 30-летний Василевский провел 52 матча в регулярном чемпионате НХЛ, в которых отразил 89,91% бросков и оформил два шат-аута. В розыгрыше Кубка Стэнли россиянин принял участие в пяти встречах.

«Тампа-Бэй» вылетела в первом раунде плей-офф НХЛ, уступив «Флориде» со счетом 1-4 в серии.