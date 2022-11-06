Голкипер «Торонто» Самсонов переведен в список травмированных

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Голкипер «Торонто» Илья Самсонов был переведен в список травмированных, сообщает Sportsnet.
Это означает, что россиянин пропустит минимум неделю.
Вратарь «Торонто» Илья Самсонов получил травму колена в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Бостоном» (2:1).
В нынешнем сезоне у Самсонова шесть побед в восьми матчах сезона при 92,1 проценте отраженных бросков и коэффициенте надежности 2,23.
Отметим, что «Кленовые листья» в экстренном порядке подписали контракт с голкипером Китом Петруцелли, который выступал за фарм-клуб «Торонто». Ведь еще один вратарь команды — Мэтт Мюррей — также пока не восстановился после травмы.