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НХЛ

Сегодня, 21:58

Голкипер «Торонто» Самсонов переведен в список травмированных

Иван Шитик
Корреспондент
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Голкипер «Торонто» Илья Самсонов был переведен в список травмированных, сообщает Sportsnet.

Это означает, что россиянин пропустит минимум неделю.

Вратарь «Торонто» Илья Самсонов получил травму колена в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Бостоном» (2:1).

В нынешнем сезоне у Самсонова шесть побед в восьми матчах сезона при 92,1 проценте отраженных бросков и коэффициенте надежности 2,23.

Отметим, что «Кленовые листья» в экстренном порядке подписали контракт с голкипером Китом Петруцелли, который выступал за фарм-клуб «Торонто». Ведь еще один вратарь команды — Мэтт Мюррей — также пока не восстановился после травмы.

Илья Самсонов
ХК Торонто Мэйпл Ливз
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