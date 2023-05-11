Голкипер «Торонто» Самсонов пропустит пятый матч серии против «Флориды»

Российский вратарь «Торонто» Илья Самсонов не сыграет против «Флориды» в пятом матче серии полуфинала плей-офф Восточной конференции НХЛ, сообщает The Hockey News.

По информации источника, у 26-летнего голкипера травма верхней части тела. Вместо него выйдет Джозеф Уолл. Ранее Самсонов пропустил также четвертую игру серии.

«Торонто» выиграл у «Флориды» в четвертом матче второго раунда плей-офф НХЛ. «Мэйпл Ливз» сократили отставание в серии — 1-3. Пятая встреча состоится в пятницу, 12 мая. Начало — 23.00 по московскому времени.