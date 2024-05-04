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Сегодня, 06:40

Голкипер «Ванкувера» Шилов повторил достижение Брызгалова в плей-офф НХЛ

Виктория Кравченко
Артур Шилов.
Фото USA Today Sports
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«Нэшвилл» проиграл в домашнем матче с «Ванкувером» (1:0) в серии первого раунда плей-офф НХЛ.

Латвийский голкипер победителей Артур Шилов оформил в этой встрече шат-аут и стал пятым вратарем-новичком за последние 30 лет, которому удалось не пропустить в матче, в котором его команда могла оформить выход в следующий раунд плей-офф.

Ранее это удавалось только Акире Шмиду (2023), Мэтту Мюррею (2017), Кэри Прайсу (2008) и Илье Брызгалову (2006).

«Ванкувер» выиграл серию — 4-2. Во втором раунде плей-офф клуб встретится с «Эдмонтоном», который в первом раунде победил «Лос-Анджелес» (4-1).

Игроки Ванкувера после победы. «Ванкувер» сыграет с «Эдмонтоном» во втором раунде плей-офф НХЛ

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