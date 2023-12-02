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Сегодня, 06:06

Головин: «Для победы над «Монпелье» нужно будет отнестись к игре со всей серьезностью»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Полузащитник «Монако» Александр Головин перед матчем 14-го тура чемпионата Франции против «Монпелье» отметил, что для победы необходимо со всей серьезностью отнестись к сопернику.

«Это непростой соперник для нас. В каждой игре они доставляли нам много проблем, матчи прошлого сезона не стали исключением. У них высокий уровень выносливости, им удается быстро переходить в атаку и высоко встречать соперника. Мы, конечно же, хотим добиться победы в этом матче, чтобы отодвинуть на второй план воспоминания о поражении в предыдущем туре. Для этого нужно будет отнестись к этой игре со всей серьезностью», — цитирует пресс-служба клуба Головина.

Матч «Монако» — «Монпелье» состоится в воскресенье, 3 декабря. Начало встречи — 17.00 по московскому времени.

Источник: https://www.asmonaco.com/ru/%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80-%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD-%D0%B2-%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD/
Александр Головин
Футбол
ФК Монако
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