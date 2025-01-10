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Сегодня, 08:10

Гончар и Малкин вошли во вторую символическую сборную «Питтсбурга» в XXI веке

Даниил Аршавский
Евгений Малкин.
Фото Imagn Images, USA Today Sports
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Пресс-служба НХЛ составила символическую сборную «Питтсбурга» в XXI веке.

В первую команду вошли два российских хоккеиста: нападающий Евгений Малкин, играющий за команду с 2006 года, и защитник Сергей Гончар, выступавший за «Пингвинз» с 2005 по 2010 год.

Первая сборная «Питтсбурга»: Марк-Андре Флери, Сергей Гончар, Крис Летанг, Сидни Кросби, Джейк Гюнцель, Евгений Малкин.

Вторая сборная: Мэтт Мюррей, Брайан Дюмулин, Брукс Орпик, Филип Кессел, Крис Кунитц, Марио Лемье.

Игроки, вошедшие в состав первой сборной, будут включены в голосование среди болельщиков по определению символической сборной НХЛ. Опрос стартует в феврале.

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Евгений Малкин
Сергей Гончар
Хоккей
НХЛ
ХК Питтсбург Пингвинз
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