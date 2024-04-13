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Сегодня, 14:00

Гончар объяснил падение результатов «Питтсбурга» в последние годы

Игорь Рабинер
Обозреватель
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Знаменитый защитник, а теперь один из тренеров «Ванкувера» Сергей Гончар в интервью «СЭ» на свое 50-летие (оно отмечается сегодня) дал свое объяснение падению результатов «Питтсбурга», в котором он завоевал три Кубка Стэнли как игрок и тренер.

— Многие считают, что Салливан в «Питтсбурге» несколько пересидел. Как относишься к такому мнению? И что вообще происходит с «Пингвинз» в последние пару лет?

— Мне некорректно говорить про Майка, и я не буду объективен — все-таки мы долго работали вместе, общаемся и остаемся друзьями. Точно знаю, что он работает, старается и хочет выигрывать так же, как раньше. Но, наверное, я всегда буду его защищать, и спрашивать тут нужно не меня.

Если же посмотреть со стороны на общую картину, то думаю, что Женя, Сид, Крис Летанг играют на своем уровне. А вот «группа поддержки», ребята из других звеньев не всегда помогают им должным образом. Мне кажется, тут все зависит не столько от главного тренера, сколько от коллектива и подбора игроков вокруг лидеров. Эту статистику нужно проверить, но, по-моему, в прошлом сезоне у всех игроков третьего-четвертого звена голов было меньше, чем у одного Кросби. Мне бросилось это в глаза.

Сергей Гончар на&nbsp;тренировке сборной России. «Хотел бы стать первым российским главным тренером в НХЛ». Юбилейное интервью Гончара

В своей истории «Питтсбург» пять раз становился обладателем Кубка Стэнли. В последний раз команда завоевывала титул в 2017 году.

В нынешнем сезоне «Пингвинз» занимают восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции, имея в своем активе 86 набранных очков в 79 матчах.

14 апреля команда проведет домашнюю встречу с «Бостоном».

Сергей Гончар
Хоккей
НХЛ
ХК Питтсбург Пингвинз
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