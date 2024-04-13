Гончар о Федотове: «В Пекине произвел впечатление трудолюбивого парня. Рад, что после всех перипетий он здесь и уже играет»

Знаменитый защитник, а теперь один из тренеров «Ванкувер Кэнакс» Сергей Гончар в интервью «СЭ» на свое 50-летие (оно отмечается сегодня) рассказал о том, какое впечатление на него в олимпийской сборной России в Пекине произвел вратарь Иван Федотов.

29 марта команда из Пенсильвании объявила о переходе 27-летнего россиянина. Хоккеист уже успел отыграть 3 матча за свой новый клуб.

— Сейчас много шума вокруг Ивана Федотова и наконец-то его случившегося приезда в «Филадельфию». Каким человеком он показался тебе на той Олимпиаде? А то о нем говорят как о дерзком парне, характер которого и мог повлиять на все, что с ним потом случилось.

— Не скажу, что я много контактировал в Пекине с вратарями, у меня были другие зоны ответственности. Но он произвел на меня впечатление нормального парня, трудолюбивого и сфокусированного человека, который профессионально подходит к делу, чтобы всегда быть готовым к любой ситуации на льду. Рад, что после всех перипетий он оказался здесь и уже играет. Молодец, и дай бог, чтобы все у него получилось.

Перед переходом в «Филадельфию» Федотов выступал за ЦСКА. В сезоне-2023/24 он принял участие в 49 матчах за армейцев. Его средний процент отраженных бросков составил 91,56.