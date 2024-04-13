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Сегодня, 15:30

Гончар о перспективах Никишина в НХЛ: «У него очень большой потенциал! Желаю подучить язык перед приездом»

Игорь Рабинер
Обозреватель
Александр Никишин.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Знаменитый хоккеист, а теперь один из тренеров «Ванкувера» Сергей Гончар в интервью «СЭ» на свое 50-летие (оно отмечается сегодня) оценил потенциал защитника СКА Александра Никишина, задрафтованного «Каролиной».

— Александра Никишина из СКА, задрафтованного «Каролиной», многие в России называют сильнейшим хоккеистом мира не из НХЛ. Он играл на Олимпиаде в Пекине. Что скажешь о нем, и какие у тебя ожидания от его будущего приезда?

— Соглашусь с тем, что у него очень большой потенциал! Мобильный для его размеров, хорошо катается, физические данные отличные. Все в его руках. Понятно, что в НХЛ — несколько другой хоккей, и надеюсь, что он к нему быстро адаптируется. Может, неправильно так говорить, но он настолько хорош, что в КХЛ в каких-то играх ему уже слишком легко. Желаю ему, чтобы он заранее подготовился к приезду, подучил язык, чтобы сразу понимать, что вокруг него происходит. Тогда и адаптация получится более простой. Это важный момент.

Сергей Гончар на&nbsp;тренировке сборной России. «Хотел бы стать первым российским главным тренером в НХЛ». Юбилейное интервью Гончара

«Каролина» выбрала Никишина под общим 69-м номером на драфте НХЛ 2020 года.

В регулярном чемпионате КХЛ сезона-2023/24 22-летний россиянин провел 67 матчей за СКА, в которых набрал 56 (17+39) очков. В Кубке Гагарина он принял участие в пяти играх и отметился одним голом.

Сергей Гончар
КХЛ
НХЛ
ХК Каролина Харрикейнз
ХК СКА
Александр Никишин
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