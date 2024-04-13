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Сегодня, 15:45

Гончар рассказал, как Малкин в начале карьеры в НХЛ два года жил у него дома

Игорь Рабинер
Обозреватель
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Знаменитый защитник, а теперь один из тренеров «Ванкувер Кэнакс» Сергей Гончар в интервью «СЭ» на свое 50-летие (оно отмечается сегодня) рассказал, как суперзвезда мирового хоккея Евгений Малкин два первых сезона в НХЛ жил у него дома.
 — Ты не всплакнул чуток, когда прочитал, что о тебе сказал отец Малкина? «Очень хорошо, что сын встретил Сергея Гончара на своем пути. Я перед ним преклоняюсь. Это очень хороший человек, таких мало».

Всплакнуть не всплакнул, но приятно было, конечно. До приезда Жени в Питтсбург я знал его немножко и понимал, как ему тяжело. Отъезд был непростой, давление такое... Хотелось как-то помочь.

— Малкин жил у тебя дома два года. Но семье же не очень удобно, когда чужой взрослый парень столько времени у вас находится!

— Как раз это было самое простое никакого напряга! Женя вписался к нам очень хорошо. В карты играли, на рыбалку ходили, с детьми он играл. Первый год, когда он еще не привык к жесткому календарю НХЛ и нагрузки для него были очень большие, он вообще очень быстро засыпал.

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— Он тоже мне говорил, что вы все время рубились в карты и нарды. Кто кого обыгрывал? И насколько Малкин азартный?

— Заводной и азартный, проигрывать ни во что не любит. И хорошо, кстати, играет — и в то, и в другое. Часто побеждал.

— Кто чаще — ты или он?

— Мой папа всех обыгрывал, когда приезжал в гости. А так Женька.

— Ты же переводил переговоры Малкина с агентом Джей-Пи Бэрри, то есть косвенно участвовал в его побеге из Хельсинки? Как это было?

Так сказать нельзя, они без меня все это сделали. Информация о том, что я переводил переговоры, неточная — мы разговаривали с Женей, когда он собирался подписывать новый контракт (с магнитогорским «Металлургом». Прим. И.Р.). Я говорил ему: «Ты подумай, у тебя ситуация непростая». А переводить я помогал уже в Питтсбурге, когда он туда приехал.

То есть ты не знал, как все это будет происходить?

— Нет. Тогда мы еще не были так близки.

Малкин был выбран «Питтсбургом» в первом раунде драфта НХЛ 2004 года под общим вторым номером.

Всего за «Пингвинз» 37-летний россиянин провел 970 матчей, забросил 417 шайб и отдал 669 результативных передач. Вместе с командой он стал трехкратным обладателем Кубка Стэнли.

Евгений Малкин
Сергей Гончар
Хоккей
НХЛ
ХК Ванкувер Кэнакс
ХК Питтсбург Пингвинз
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