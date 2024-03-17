Гонка бомбардиров НХЛ: Кучеров сократил отставание от Маккиннона до двух очков

Нападающий «Тампы-Бэй» Никита Кучеров забил шайбу и сделал результативную передачу в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Флориды» (5:3).

Россиянин продолжает занимать второе место в списке лучших бомбардиров сезона-2023/24. Лидер списка, форвард «Колорадо» Нэйтан Маккиннон сделал один голевой пас в игре против «Эдмонтона» (3:2 ОТ), теперь у него 116 (42+74) очков в 68 матчах.

Кучеров сократил отставание от Маккиннона до двух очков, у россиянина 114 (40+74) очков в 66 встречах.

Третье место в списке лучших бомбардиров сезона-2023/24 занимает нападающий «Эдмонтона» Коннор Макдэвид, у которого 106 (25+81) очков в 63 матчах.