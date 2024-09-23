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Сегодня, 09:02

Гребенкин подрался с Годеттом в дебютном матче за «Торонто»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Российский нападающий «Торонто» Никита Гребенкин поучаствовал в драке в предсезонном матче НХЛ против «Оттавы» (5:6 ОТ).

В третьем периоде 21-летний россиянин подрался с американским нападающим «Сенаторз» Адамом Годеттом. Оба игрока получили 5-минутные штрафы.

Гребенкин подписал трехлетний контракт с «Торонто» в конце апреля. Перед этим контракт с 21-летним нападающим расторг «Металлург».

В сезоне-2023/24 Гребенкин набрал 41 (19+22) очко в 67 матчах регулярного чемпионата КХЛ. В плей-офф на его счету 6 (3+3) очков в 23 играх.

Хоккей
НХЛ
ХК Оттава Сенаторз
ХК Торонто Мэйпл Ливз
Никита Гребенкин

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