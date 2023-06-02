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Сегодня, 12:45

Гребенкин — о драфте: «Понимал, что если меня и выберут, то это сделает «Торонто»

Михаил Скрыль
Корреспондент
Хоккеист "Амура" Никита Гребенкин.
Никита Гребенкин.
Фото ХК &quot;Амур&quot;
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Нападающий «Металлурга» Никита Гребенкин в интервью «СЭ» рассказал о выборе на драфте НХЛ клубом «Торонто».

— Перед драфтом чувствовали, что вас может выбрать «Торонто»?

— Да, понимал, что если меня и выберут, то это сделает «Торонто». За год до этого я тоже думал, что выберет «Торонто», но этого не произошло. Ожидания от драфта были выше в первый год. Во второй — отнесся спокойнее. Это не так важно, если уходишь не в первых раундах.

— А почему вас не выбрали на год раньше?

— Значит, не судьба. В Америке не принято объяснять, почему не выбрали. Просто бизнес. Парень 2002 года, которого выбрали в тот год, сейчас играет в НХЛ. Выходил в тройке с Мэттьюсом и Марнером. Мне говорил об этом генменеджер «Торонто».

— Как поддерживали связь с «Торонто» после драфта?

— Общались с «Торонто» на протяжении всего сезона. Скауты организуют видеоконференции, на которых разбирают матчи и помогают развиваться. Они не зазывают в клуб, чтобы я приехал как можно быстрее. Они хотят, чтобы задрафтованные игроки развивались, и указывают на нюансы, о которых ты даже не мог подумать.

Никита Гребенкин у&nbsp;ворот &laquo;Сибири&raquo;. «Хотел сказать спасибо Овечкину, но перенервничал и не подошел». Интервью лучшего новичка сезона в КХЛ
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