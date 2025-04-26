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Сегодня, 06:32

Гребенкин вместе с фарм-клубом «Филадельфии» вышел во второй раунд плей-офф АХЛ

Сергей Разин
корреспондент
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«Лихай Уэлли» во втором матче первого раунда плей-офф АХЛ обыграл «Уилкс Берри» со счетом 3:2.

В составе фарм-клуба «Филадельфии» форвард Никита Гребенкин не отметился результативными действиями, вратарь фарм-клуба «Питтсбурга» Сергей Мурашов отразил 28 бросков из 31, форвард Василий Пономарев завершил встречу с показателем полезности «-1».

«Лихай Уэлли» вышел во второй раунд плей-офф АХЛ, где встретится с «Шарлотт». На счету Гребенкина результативная передача в двух матчах Кубка Колдера.

АХЛ
ХК Филадельфия Флайерз
Никита Гребенкин
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