Гребенкин вместе с фарм-клубом «Филадельфии» вышел во второй раунд плей-офф АХЛ

«Лихай Уэлли» во втором матче первого раунда плей-офф АХЛ обыграл «Уилкс Берри» со счетом 3:2.

В составе фарм-клуба «Филадельфии» форвард Никита Гребенкин не отметился результативными действиями, вратарь фарм-клуба «Питтсбурга» Сергей Мурашов отразил 28 бросков из 31, форвард Василий Пономарев завершил встречу с показателем полезности «-1».

«Лихай Уэлли» вышел во второй раунд плей-офф АХЛ, где встретится с «Шарлотт». На счету Гребенкина результативная передача в двух матчах Кубка Колдера.