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НХЛ

Сегодня, 01:07

Гребенкин вылетел в Северную Америку

Евгений Козинов
Корреспондент
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Российский нападающий Никита Гребенкин на своей странице в социальной сети объявил о вылете в Торонто. 20-летний россиянин опубликовал фотографию из самолета.

«Где там этот Бостон?» — подписал Гребенкин снимок.

27 апреля о расторжении соглашения с Гребенкиным объявил «Металлург». 29 апреля стало известно, что Гребенкин подписал трехлетний контракт новичка с «Торонто». В 2022 году канадский клуб выбрал россиянина под 135-м номером драфта НХЛ.

В сезоне-2023/24 Гребенкин набрал 41 (19+22) очко в 67 матчах регулярного чемпионата КХЛ. В плей-офф на его счету 6 (3+3) очков в 23 играх.

Хоккей
ХК Торонто Мэйпл Ливз
Никита Гребенкин
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