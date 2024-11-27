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Сегодня, 10:40

Гребенкину нравится характер главного тренера «Торонто»

Камила Абдурахманова
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Нападающий команды Никита Гребенкин рассказал, что главный тренер клуба НХЛ «Торонто» Крейг Беруби говорит все, что думает, прямо в лицо.

«Видно, что он тренер, закаленный хоккеем, жизнью, и он говорит все прямо в лицо. Если ты сделал ошибку, он это обязательно скажет. Если же ты сделал что-то хорошо, он тебя похвалит. Такого не будет, что он станет молчать, терпеть, недоговаривать, он все скажет прямо. Он не будет сначала говорить тебе в лицо, что все хорошо, а потом станет что-то плохое говорить за твоей спиной», — рассказал Гребенкин ТАСС.

58-летний Беруби стал главным тренером «Торонто» в этом году. За свою карьеру игрока он набрал 3149 штрафных минут и занимает седьмое место по этому показателю в НХЛ. В качестве главного тренера Беруби выиграл с «Сент-Луисом» Кубок Стэнли в 2019 году.

Источник: ТАСС
НХЛ
ХК Торонто Мэйпл Ливз
Никита Гребенкин

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