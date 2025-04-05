Гретцки был подавлен, когда Овечкин повторил его рекорд

Легенда хоккея Уэйн Гретцки был в подавленном состоянии после того, как форвард «Вашингтона» Александр Овечкин сравнялся с ним по забитым голам в регулярных чемпионатах НХЛ, сообщает журналист Блейк Шустер.

По сведениям источника, Гретцки тяжело воспринял этот момент, несмотря на то, что сказал положительные слова в адрес Овечкина.

39-летний россиянин оформил дубль в матче с «Чикаго» (5:3), забив 893-й и 894-й голы за карьеру в 1486 матчах. Овечкин повторил снайперский рекорд Гретцки (894) по голам в регулярных чемпионатах.

Овечкин может побить рекорд Гретцки уже в следующем матче. В воскресенье, 6 апреля, «Вашингтон» сыграет в гостях с «Айлендерс». Начало игры — в 19.30 мск.

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